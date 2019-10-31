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Огромна победа във футбола!!!

31 октомври 2019 10:58, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 48 минути, брой четения: 31
Футбол

Възпитаниците на Спортно училище "Д9имитър Рохов", който са част от отборът на ОФК "Сливен 2000" с треньор Александър Балездров спечелиха ценна победа срещу водача във временното класиране ФК "Марица" Пловдив с 1:0. Голмайсторът бе Кристиян Стоилов.

Благодарим на целия отбор за самоотвержената игра! Пожелаваме на всички тях покоряване на нови още по - високи върхове......

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