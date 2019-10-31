Огромна победа във футбола!!!

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 48 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 31

Възпитаниците на Спортно училище "Д9имитър Рохов", който са част от отборът на ОФК "Сливен 2000" с треньор Александър Балездров спечелиха ценна победа срещу водача във временното класиране ФК "Марица" Пловдив с 1:0. Голмайсторът бе Кристиян Стоилов.

Благодарим на целия отбор за самоотвержената игра! Пожелаваме на всички тях покоряване на нови още по - високи върхове......