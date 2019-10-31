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СЪОБЩЕНИЕ

31 октомври 2019 11:12, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 34 минути, брой четения: 30

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 01.11 до 03.11.2019 г. учениците са в есенна ваканция.

04.11.2019 г. /понеделник/ ще бъде учебен ден за учениците от СУ "Йордан Йовков". С начало на учебните занятия от 10.00 ч. и продължителност на учебните часове от 20 минути.

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