СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 34 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 30

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 01.11 до 03.11.2019 г. учениците са в есенна ваканция.

04.11.2019 г. /понеделник/ ще бъде учебен ден за учениците от СУ "Йордан Йовков". С начало на учебните занятия от 10.00 ч. и продължителност на учебните часове от 20 минути.