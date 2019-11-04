Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 04. 11. 2019 г. (понеделник) до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Клуцохор" - района на ул. "Радецки", ул. "Хадживълкова".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.