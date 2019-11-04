Прекъсване на водоподаването в кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 13

Днес 04.11 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Даме Груев до 14.00.ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.