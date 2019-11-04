Турнир по плуване

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Дияна Димова от ОУ "Елисавета Багряна" постигна прекрасни резултати в Осмия турнир по плуване "Руси Русев", който се състоя в Стара Загора. Тя завоюва три медала. Бронзови медали тя спечели на 50 метра делфин, 100 метра делфин и 50 метра гръб.

Браво, Диди!

Снимки