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Турнир по плуване

04 ноември 2019 11:04, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 20
Дияна Димова

Дияна Димова от ОУ "Елисавета Багряна" постигна прекрасни резултати в Осмия турнир по плуване "Руси Русев", който се състоя в Стара Загора. Тя завоюва три медала. Бронзови медали тя спечели на 50 метра делфин, 100 метра делфин и 50 метра гръб.

Браво, Диди!

Снимки

Дияна ДимоваДияна Димова
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