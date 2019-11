ПРОЕКТ 2019- 1-BG01-KA101-061951 Английски език, спорт и технологии в нашето училище

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

ПРОЕКТ 2019- 1-BG01-KA101-061951

Английски език, спорт и технологии в нашето училище

English language, sport and technology in our school

Успешно приключиха и трите мобилности на участниците в проект по програма Еразъм+, спечелен от Спортно училище. Планираните дейности се осъществиха в три различни обучителни центъра във Великобритания, чиято дейност е насочена към повишаване на компетентностите на педагогически персонал. За своето участие, всеки учител получи сертификат и документ Europass Mobility.

Предстоят дейности по разпространение на проектните резултати, в които участниците ще споделят личен опит: изработване на презентации,издаване на постери и брошури със снимки, срещи с учители по методически обединения и педагози от други училища, организиране на кръгла маса.