Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05. 11. 2019 г. (вторник) до 17.30 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Клуцохор" района на ул. "Баба Тонка" ул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Текстилец".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.