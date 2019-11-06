Прекъсване на водоподаването в част от ЦГЧ Район ул. ген. Столипин.

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06. 11. 2019 г. (Сряда) до 13.30 ч. е прекъснато водоподаването в част от ЦГЧ района на Данъчно Управление и ул ген Столипин.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.