Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06. 11. 2019 г. (Сряда) до 14.30 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Клуцохор" района на ул. "Баба Тонка и ул Попска.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.