ВЪЛНУВАЩО ПОСЕЩЕНИЕ В ИПФ-СЛИВЕН КЪМ ТУ-СОФИЯ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 8

В празничната седмица на СУ "Йордан Йовков" - Сливен, ученици от 7 и 9 клас посетиха Инженерно-педагогически факултет - Сливен към ТУ-София.

Те имаха възможност да се запознаят със специалностите, по които се обучават студентите и реалните условия за обучение.

Посещението беше много емоционално и вълнуващо.

Най-голям интерес предизвика у тях специалността "Компютърно и софтуерно инженерство", както и "Автоматика и информационни технологии".

Следобедът на учениците премина неусетно и завладяващо.

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