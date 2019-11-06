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ВЪЛНУВАЩО ПОСЕЩЕНИЕ В ИПФ-СЛИВЕН КЪМ ТУ-СОФИЯ
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 8
В празничната седмица на СУ "Йордан Йовков" - Сливен, ученици от 7 и 9 клас посетиха Инженерно-педагогически факултет - Сливен към ТУ-София.
Те имаха възможност да се запознаят със специалностите, по които се обучават студентите и реалните условия за обучение.
Посещението беше много емоционално и вълнуващо.
Най-голям интерес предизвика у тях специалността "Компютърно и софтуерно инженерство", както и "Автоматика и информационни технологии".
Следобедът на учениците премина неусетно и завладяващо.