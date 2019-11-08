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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жена, блъсната от автобус, е в реанимация с опасност за живота

08 ноември 2019 08:14, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 53
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71-годишна жена е настанена вчера в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен с тежки наранявания, получени при катастрофа. Жената е от село Млекарево и е била блъсната от автобус, каза зам.-директорът д-р Хрисант Хрисантов. Пациентката е с тежка съчетана травма на глава, гърди, корем и таз. В кома е, с опасност за живота.

През изтеклото денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 56 души, като от тях 30 са приети в болницата. Извършени са 8 операции и 2 раждания.

 

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