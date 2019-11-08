Прекъсване на водоподаването с.Калояново

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Днес 08.11 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Калояново до 16.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.