В ЧЕСТ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 15 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 15

Ден преди патронния празник на училището – рождението на големия български писател Йордан Йовков, ученици от седми клас посетиха неговия роден дом и поднесоха цветя на паметника му. Разходиха се по калдъръмените улички на село Жеравна и за кратко се пренесоха назад във времето. Част от пътуването беше и град Котел. Тук, в музея на възрожденците и Пантеонът на Г. С. Раковски, уроците по история като че ли оживяха и още веднъж напомниха за ония българи, направили толкова много за пробуждането на българския дух.

Снимки