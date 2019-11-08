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В ЧЕСТ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

08 ноември 2019 11:08, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 15
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Ден преди патронния празник на училището – рождението на големия български писател Йордан Йовков, ученици от седми клас посетиха неговия роден дом и поднесоха цветя на паметника му. Разходиха се по калдъръмените улички на село Жеравна и за кратко се пренесоха назад във времето. Част от пътуването беше и град Котел. Тук, в музея на възрожденците и Пантеонът на Г. С. Раковски, уроците по история като че ли оживяха и още веднъж напомниха за ония българи, направили толкова много за пробуждането на българския дух.

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