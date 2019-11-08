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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес в РИМ "Д-р Симеон Табаков" - Сливен се проведе занимателен урок с ученици от с. Самуилово

08 ноември 2019 18:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18
занимателен урок

Днес в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен се проведе занимателен урок с ученици от 5 клас на ОУ " Христо Ботев" - с. Самуилово с г-жа Мариела Димитрова, Миглена Маринова – музеен педагог и Бойко Банчев - реставратор в РИМ-Сливен.

Заниманията се провеждат по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

Снимки

Бойко Банчев - реставраторзанимателен урок в РИМ Сливен
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