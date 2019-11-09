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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на кв. Речица

09 ноември 2019 10:18, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.11.2019 /събота/ до 15.00ч. е прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоснабдяването ще въстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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