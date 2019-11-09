В ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ ...

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СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 12 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 12

На 08.11.2019 г. по случай патронния празник на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се проведе състезание по английски език. В него взеха участие ученици от пети, шести и седми клас. Чрез интересни, забавни и интерактивни дейности, участниците се потопиха в магията на чуждоезиковото обучение.

След изключително оспорваната надпревара победата взе Радостин Георгиев от седми клас. Второто място бе достойно заслужено от Мартин Димитров - също от седми клас.

Пожелаваме им да бъдат все така борбени, любознателни и с нестихващ интерес към изучаването на английския език!

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