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В ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ ...

09 ноември 2019 15:56, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 12
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На 08.11.2019 г. по случай патронния празник на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се проведе състезание по английски език. В него взеха участие ученици от пети, шести и седми клас. Чрез интересни, забавни и интерактивни дейности, участниците се потопиха в магията на чуждоезиковото обучение.

След изключително оспорваната надпревара победата взе Радостин Георгиев от седми клас. Второто място бе достойно заслужено от Мартин Димитров - също от седми клас.

Пожелаваме им да бъдат все така борбени, любознателни и с нестихващ интерес към изучаването на английския език!

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