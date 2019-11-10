АТЕЛИЕ "МАЛКИ КУЛИНАРИ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 43 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 7

По случай патронния празник на СУ "Йордан Йовков", под формата на ателие, учениците от трети клас демонстрираха завидни кулинарни умения. С голямо желание, въображение и ентусиазъм приготвиха интересни, забавни, но и много вкусни сандвичи.

Разказаха за произхода на продуктите, които използваха и с какво те са полезни за здравето на човека. А след това си похапнаха сладко.

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