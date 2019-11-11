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С ПОЧИТ КЪМ СВОЯ ПАТРОН!

11 ноември 2019 11:27, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 6 часа, брой четения: 19
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По случай патронния празник на училището - 9 ноември, колективът на СУ "Йордан Йовков" - Сливен посети родното място на Йордан Йовков.

Жеравна ни завладя със старинната си архитектура и вековна история.

Посещението в родната къща на писателят Йордан Йовков и музейната композиция, показваща снимки, документи и ръкописи от най-значимите му творби, остави у нас усещането за автентичната атмосфера на миналото и чувство на гордост.

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