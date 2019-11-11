Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес 11.11 /понеделник/ поради ремонтни работи на главен водопровод е прекъснато водоподаването в селото до 17.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.