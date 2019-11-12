Прекъсване водоподаването на гр. Кермен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.11.2019г.(вторник) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на гр.Кермен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.