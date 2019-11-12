Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12. 11. 2019 г. (вторник) до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Българка" - в района на бл.13

При възможност водоподаването ще бъде възстановено но по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.