Прекъсване на водоподаването в района по пътя за с. Бяла

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Днес 12.11 /вторник/до 18.00ч поради авария ще бъде нарушено водоподаването в района по пътя за с. Бяла .ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.