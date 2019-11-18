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АЗ И ЗНАНИЕТО

18 ноември 2019 11:10, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 15
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С голям ентусиазъм учениците от начален етап се включиха в първото състезание "Аз и знанието" от поредицата състезания, организирани от Сдружението на българските начални учители.

Прекрасните резултати, които показаха, ни изпълват с чувство на гордост, радост и очакване за следващи успехи.

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