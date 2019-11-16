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Турнир "Младите тласкачи"

16 ноември 2019 12:13, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 2 дни, брой четения: 5
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Днес в гр.Сливен се проведе т-р "Младите тласкачи" в него взеха участие отборите от гр.Трявна, Казанлък, Ямбол, Пловдив и Сливен.

Ето и резултати от състезанието:

Момчета под 14г.-2кг. гюле;(2006-2007г)

1.Димитър Бонев-06г. Казанлък - 13.64м.

2.Кирил Георгиев- 07г. Сливен -12,02 м.

3.Звездомир Атанасов- 07 г. Трявна -8.63 м.

4. Емилиян Бонев 08г. -Трявна -8.34м

 

Момичета под 14 г. 2кг.гюле (2006-2007г.)

1.Християна Петкова-06г. Сливен -13.41м.

2.Симона Иванова -08г. Сливен -9.12м.

3Марина Тотева -07г.Трявна -7.26м.

4.Иванина Василева -08г. Сливен -6.05м

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Момчета под 16г.(2004-2005г.) 4кг.гюле

1.Антон Георгиев - 05 г.Сливен- 13.34м.

2.Стилиян Вачев -05 г. Сливен -12.60 м.

 

Момичета под 16 г. (2004-2005 г)3кг.гюле

1. Цветелина Досева- 05г. Сливен 9.85м.

2.Димитрина Господинова-04г. ЛАК Ямбол-8.79м.

3.Деница Цветанова-04 ЛК радио 999 Ямбол-8.30м.

4.Станимира Тодорова - 04г. Сливен -7.88 м.

 

Девойки под 18г(2003-2002 г.) 3кг. гюле

1.Михаела Благунова -03 г. Трявна- 13.14м.

2.Валентина Тодорова 03г. Сливен-12.46 м.

3Христина Клайджиева-02 г. Сливен 9.15м.

4.Беатрис Иванова -03г. -Сливен 8.51м.

5.Полина Даскалиева -03г. ЛКрадио999 Ямбол-8.34м

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Юноши под 18 г. (2003-2002г.) 5кг. гюле

1.Кирил Кънчев -04г. Сливен -13.86м.

2.Христо Савов - 04г. Сливен 11.58м.

3.Иван Каранфилов-03г. Казанлък 10.48м.

 

Девойки под 20г.(2001-2000г) 4кг. гюле

1.Яна Копчева -01г. Пловдив -14.04 м.

2.Кристиана Куртева -02г. Сливен 11.10м.

2. Мария Георгиева -01г. Ямбол -6.60м.

 

Юноши под 20 г.(2001-2000г.) 6 кг.гюле

1.Мартин Георгиев -02г. Сливен- 11.77м

2Едис Рахим- 01г.Казанлък -8.78м.

Спечелилите призови места, млади таланти, бяха наградени лично от Европейската шампионка в зала за 2019 г. по тласкане на гюле Радослава Мавродиева.

Пожелаваме успех на всички състезатели за предстоящите национални първенства през 2020г.

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