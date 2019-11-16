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Турнир "Младите тласкачи"
Днес в гр.Сливен се проведе т-р "Младите тласкачи" в него взеха участие отборите от гр.Трявна, Казанлък, Ямбол, Пловдив и Сливен.
Ето и резултати от състезанието:
Момчета под 14г.-2кг. гюле;(2006-2007г)
1.Димитър Бонев-06г. Казанлък - 13.64м.
2.Кирил Георгиев- 07г. Сливен -12,02 м.
3.Звездомир Атанасов- 07 г. Трявна -8.63 м.
4. Емилиян Бонев 08г. -Трявна -8.34м
Момичета под 14 г. 2кг.гюле (2006-2007г.)
1.Християна Петкова-06г. Сливен -13.41м.
2.Симона Иванова -08г. Сливен -9.12м.
3Марина Тотева -07г.Трявна -7.26м.
4.Иванина Василева -08г. Сливен -6.05м
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Момчета под 16г.(2004-2005г.) 4кг.гюле
1.Антон Георгиев - 05 г.Сливен- 13.34м.
2.Стилиян Вачев -05 г. Сливен -12.60 м.
Момичета под 16 г. (2004-2005 г)3кг.гюле
1. Цветелина Досева- 05г. Сливен 9.85м.
2.Димитрина Господинова-04г. ЛАК Ямбол-8.79м.
3.Деница Цветанова-04 ЛК радио 999 Ямбол-8.30м.
4.Станимира Тодорова - 04г. Сливен -7.88 м.
Девойки под 18г(2003-2002 г.) 3кг. гюле
1.Михаела Благунова -03 г. Трявна- 13.14м.
2.Валентина Тодорова 03г. Сливен-12.46 м.
3Христина Клайджиева-02 г. Сливен 9.15м.
4.Беатрис Иванова -03г. -Сливен 8.51м.
5.Полина Даскалиева -03г. ЛКрадио999 Ямбол-8.34м
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Юноши под 18 г. (2003-2002г.) 5кг. гюле
1.Кирил Кънчев -04г. Сливен -13.86м.
2.Христо Савов - 04г. Сливен 11.58м.
3.Иван Каранфилов-03г. Казанлък 10.48м.
Девойки под 20г.(2001-2000г) 4кг. гюле
1.Яна Копчева -01г. Пловдив -14.04 м.
2.Кристиана Куртева -02г. Сливен 11.10м.
2. Мария Георгиева -01г. Ямбол -6.60м.
Юноши под 20 г.(2001-2000г.) 6 кг.гюле
1.Мартин Георгиев -02г. Сливен- 11.77м
2Едис Рахим- 01г.Казанлък -8.78м.
Спечелилите призови места, млади таланти, бяха наградени лично от Европейската шампионка в зала за 2019 г. по тласкане на гюле Радослава Мавродиева.
Пожелаваме успех на всички състезатели за предстоящите национални първенства през 2020г.