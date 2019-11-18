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УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ

18 ноември 2019 14:50, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 35

Учениците Нева Цонева, Христо Парунов и Цветелина Георгиева от XI Д клас взеха участие в Националното многоезично състезание, което се проведе на 16.11.2019. в гр. Ловеч. Те се представиха отлично и защитиха успешно името на гимназията

Вие сте нашата гордост!

С пожелание за бъдещи успехи !

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