УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Учениците Нева Цонева, Христо Парунов и Цветелина Георгиева от XI Д клас взеха участие в Националното многоезично състезание, което се проведе на 16.11.2019. в гр. Ловеч. Те се представиха отлично и защитиха успешно името на гимназията

Вие сте нашата гордост!

С пожелание за бъдещи успехи !