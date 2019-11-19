Прекъсване на водоподаването в част от кв.Даме Груев

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Днес 19.11 /вторник/ поради авария на бул."Хаджи Димитър" е прекъснато водоподаването в част от квартала до 15.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.