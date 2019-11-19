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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ В ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ДЕКЕМВРИЙСКА СЕСИЯ, 2019/2020 г.

19 ноември 2019 14:50, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 дни, брой четения: 3

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