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Международен турнир "Олимпиа"

19 ноември 2019 15:24, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 30
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На провелият се преди дни международен турнир "Олимпиа" в зала "Триадица" - София, нашият възпитаник - Стойко Кънчев, който е състезател на АСК "Джудо" с треньор Петър Вучков, спечели първо място и се окичи със златния медал в категория 45кг.

Честитим му победата и му пожелаваме покоряването на нови, още по - големи върхове!

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