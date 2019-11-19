Международен турнир "Олимпиа"

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

На провелият се преди дни международен турнир "Олимпиа" в зала "Триадица" - София, нашият възпитаник - Стойко Кънчев, който е състезател на АСК "Джудо" с треньор Петър Вучков, спечели първо място и се окичи със златния медал в категория 45кг.

Честитим му победата и му пожелаваме покоряването на нови, още по - големи върхове!