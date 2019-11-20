Прекъсване на водоподаването в с.Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Днес 20.11 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Самуилово до 12.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.