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Благодарност за екипите, оказали медицинска помощ на пострадалите край Градец
Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен изразява благодарност към екипите, които участваха в спасяването на пострадалите пациенти при катастрофата, станала на 15 ноември край Градец. Благодарение на добрата координация и проявен професионализъм на лекари, медицински сестри и санитари, пациентите са в добро състояние и няма опасност за живота на нито един от тях.
Ето и имената на колегите:
Отделение по хирургия
Д-р Е.Руманецов
Д-р П.Павлов
Д-р К.Димитров
М.с. Е.Драгиева
М.с.Г.Чолакова
М.с.М.Генчева
Сан.В.Митева
Отделение по анестезиология
Д-р Тр.Великов
Д-р Д.Воротинцева
М.с Б.Стефанова
М.с Н.Ненова
Дан.Д.Жечева
Мултипрофилно спешно отделение
Д-р А.Азимов
Д-р Ив.Ванкова
М.с М.Мирчева
М.с М. Николова
Сан. Т.Михайлова
Сан.С.Събева
Благодарим Ви!