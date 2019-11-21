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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Благодарност за екипите, оказали медицинска помощ на пострадалите край Градец

21 ноември 2019 10:22, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 20 минути, брой четения: 10
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Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен изразява благодарност към екипите, които участваха в спасяването на пострадалите пациенти при катастрофата, станала на 15 ноември край Градец. Благодарение на добрата координация и проявен професионализъм на лекари, медицински сестри и санитари, пациентите са в добро състояние и няма опасност за живота на нито един от тях.

Ето и имената на колегите:

Отделение по хирургия

Д-р Е.Руманецов

Д-р П.Павлов

Д-р К.Димитров

М.с. Е.Драгиева

М.с.Г.Чолакова

М.с.М.Генчева

Сан.В.Митева

Отделение по анестезиология

Д-р Тр.Великов

Д-р Д.Воротинцева

М.с Б.Стефанова

М.с Н.Ненова

Дан.Д.Жечева

Мултипрофилно спешно отделение

Д-р А.Азимов

Д-р Ив.Ванкова

М.с М.Мирчева

М.с М. Николова

Сан. Т.Михайлова

Сан.С.Събева

 

Благодарим Ви!

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