Прекъсване водоподаването на с.Чинтулово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

На 21.11 /четвъртък/ поради профилактика на електропреносната мрежа захранваща ПС-Чинтулово ще бъде прекъснато водоподаването в селото от 09.00ч. до 17.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.