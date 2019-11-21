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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Днес в РИМ „Д-р Симеон Табаков”- Сливен бе организирано мероприятие за учениците от ресурсна група от СУ "Пейо Яворов"
Днес по повод Деня на Християнското семейство бе организирано мероприятие изненада за учениците от ресурсна група от СУ "Пейо Яворов" в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков”- Сливен съвместно с училищния психолог - г-жа Иванка Стойчева, Галина Кабаджова - ресурсен учител и Миглена Маринова - музеен педагог. Те имаха възможност да изработят съдове от глина, заедно със своите родители и баби и да споделят въображението си с приятели. В кратка презентация се представи историята на празника и значението на семейството, като обмен на любов, взаимопомощ и уважение.