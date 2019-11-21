Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес в РИМ „Д-р Симеон Табаков”- Сливен бе организирано мероприятие за учениците от ресурсна група от СУ "Пейо Яворов"

21 ноември 2019 21:20, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 40 минути, брой четения: 45
Деня на Християнското семейство

Днес по повод Деня на Християнското семейство бе организирано мероприятие изненада за учениците от ресурсна група от СУ "Пейо Яворов" в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков”- Сливен съвместно с училищния психолог - г-жа Иванка Стойчева, Галина Кабаджова - ресурсен учител и Миглена Маринова - музеен педагог. Те имаха възможност да изработят съдове от глина, заедно със своите родители и баби и да споделят въображението си с приятели. В кратка презентация се представи историята на празника и значението на семейството, като обмен на любов, взаимопомощ и уважение.

Снимки

Ден на Християнското семейство21 ноемвриМиглена Маринова/музеен педагог/21.11.2019 г.Регионален исторически музей - Сливен
« предишна


 