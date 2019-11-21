Днес в РИМ „Д-р Симеон Табаков”- Сливен бе организирано мероприятие за учениците от ресурсна група от СУ "Пейо Яворов"

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 40 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 45

Днес по повод Деня на Християнското семейство бе организирано мероприятие изненада за учениците от ресурсна група от СУ "Пейо Яворов" в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков”- Сливен съвместно с училищния психолог - г-жа Иванка Стойчева, Галина Кабаджова - ресурсен учител и Миглена Маринова - музеен педагог. Те имаха възможност да изработят съдове от глина, заедно със своите родители и баби и да споделят въображението си с приятели. В кратка презентация се представи историята на празника и значението на семейството, като обмен на любов, взаимопомощ и уважение.

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