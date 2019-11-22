Нарушение в топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 37 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 43

Уведомяваме всички клиенти на "Топлофикация-Сливен"ЕАД, че поради отстраняване на пропуски по топлофикационната мрежа, ще бъде нарушено топлоподаването от 9.00ч. на 22.11.2019г. до 9.00ч. на 24.11.2019г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство