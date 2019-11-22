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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушение в топлоподаването

22 ноември 2019 09:33, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 37 минути, брой четения: 43
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Уведомяваме всички клиенти на "Топлофикация-Сливен"ЕАД, че поради отстраняване на пропуски по топлофикационната мрежа, ще бъде нарушено топлоподаването от 9.00ч. на 22.11.2019г. до 9.00ч. на 24.11.2019г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство

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