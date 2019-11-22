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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

22 ноември 2019 10:06, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64
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"Топлофикация-Сливен" ЕАД уведомява, че поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването към детска градина "Детски рай 2" - ж.к.Дружба от 10.00ч. на 22.11.2019г. до 10.00ч. на 24.11.2019г.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство

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