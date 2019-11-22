Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

"Топлофикация-Сливен" ЕАД уведомява, че поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа ще бъде спряно топлоподаването към детска градина "Детски рай 2" - ж.к.Дружба от 10.00ч. на 22.11.2019г. до 10.00ч. на 24.11.2019г.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство