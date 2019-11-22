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Конкурс

22 ноември 2019 10:19, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 29
Дамян Дамянов

Конкурс посветен на патрония празник на ПХГ"Дамян Дамянов" - Сливен

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Теми за конкурса [1.68MB]

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