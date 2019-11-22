Прекъсване на водоподаването местност Селището

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22. 11. 2019 /петък/ до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в местност Селището.

При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.