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Работа по проект в часовете по литература

22 ноември 2019 18:21, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 34
Работа по проект

Учениците от шести клас проявиха жив интерес при изучаването на романа на Джералд Даръл „Моето семейство и други животни”. За да покажат любовта си към дивите животни, се включиха в проект за изработване макет на клетка с любимо животно, а някои и на цяла зоологическа градина. Други направиха табла, посветени на автора.

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