Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 20

Днес 23.11 /събота/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в селото от 09.00ч. до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.