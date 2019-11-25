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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обучение чрез работа (ДУАЛНО)

25 ноември 2019 18:46, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 34
Практика

Практическо обучение в реална производствена среда в Пътнически превози ЕООД Сливен -автобуси, в Пътнически превози ЕООД Сливен тролейбуси, "Сливен ауто" ООД. Ученици от 11В клас специалност: "Автомобилна мехатроника"професия:Техник по транспортна техника

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