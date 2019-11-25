Обучение чрез работа (ДУАЛНО)

ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Практическо обучение в реална производствена среда в Пътнически превози ЕООД Сливен -автобуси, в Пътнически превози ЕООД Сливен тролейбуси, "Сливен ауто" ООД. Ученици от 11В клас специалност: "Автомобилна мехатроника"професия:Техник по транспортна техника

Снимки