Прекъсване на водоподаването в с.Ковачите и с.Младово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес поради аварии е прекъснато водоподаването в селата Младово и Ковачите до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.