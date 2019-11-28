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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на ул. Харкан

28 ноември 2019 10:29, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27

Днес 28.11 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването на ул. Харкан до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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