Прекъсване на водоподаването на ул. Харкан

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Днес 28.11 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването на ул. Харкан до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.