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Междуучилищно състезание

28 ноември 2019 11:20, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 44 минути, брой четения: 16
Отборът

Ученици от 9 -12 клас взеха участие в междуучилищно състезание по футбол.

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