„Тайната вечеря на Дякона Левски“ на сливенска сцена на 17 декември

Община Сливен преди 18 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 7

„Тайната вечеря на Дякона Левски“ от Стефан Цанев ще бъде представена на сливенската сцена на 17 декември.

Спектакълът е под режисура на Асен Шопов.

Костюми: Цвета Маринова.

Участват актьорите Веселин Калановски, Милен Миланов, Стойко Пеев, Александър Дойнов, Антоанета Добрева – Нети, Георги Къркеланов, Тигран Торосян, Радосвета Василева, Луизабел Николова, Веселин Ранков, Иван Радоев, Владислав Виолинов и Иван Налбантов.

Началото е 19 часа във Военен клуб – Сливен.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.

Телефон за информация - 0895 300370.

29.11.2019 г.