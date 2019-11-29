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„Тайната вечеря на Дякона Левски“ на сливенска сцена на 17 декември

29 ноември 2019 10:34, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 18 минути, брой четения: 7
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„Тайната вечеря на Дякона Левски“ от Стефан Цанев ще бъде представена на сливенската сцена на 17 декември.

Спектакълът е под режисура на Асен Шопов.

Костюми: Цвета Маринова.

Участват актьорите Веселин Калановски, Милен Миланов, Стойко Пеев, Александър Дойнов, Антоанета Добрева – Нети, Георги Къркеланов, Тигран Торосян, Радосвета Василева, Луизабел Николова, Веселин Ранков, Иван Радоев, Владислав Виолинов и Иван Налбантов.

Началото е 19 часа във Военен клуб – Сливен.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“.

Телефон за информация - 0895 300370.

29.11.2019 г.

 

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