Участие в литературен конкурс

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Директорът на ОУ "Елисавета Багряна" г-жа Величка Христова връчи грамота и награда на ученика Калоян Хаджистойчев за участието му в литературен конкурс на тема "Моят дом - моята крепост". Конкурсът беше организиран от Народно читалище "Съгласие - 1890" - град Каварна.

Калоян е ученик в 5. клас. Той участва в множество конкурси в различни области и печели много награди. Той отново беше поздравен от г-жа Христова за своя талант и отличното си представяне.

Честито на Калоян! Гордеем се с него!

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