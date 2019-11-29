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Участие в литературен конкурс

29 ноември 2019 11:02, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 29
Участие в литературен конкурс

Директорът на ОУ "Елисавета Багряна" г-жа Величка Христова връчи грамота и награда на ученика Калоян Хаджистойчев за участието му в литературен конкурс на тема "Моят дом - моята крепост". Конкурсът беше организиран от Народно читалище "Съгласие - 1890" - град Каварна.

Калоян е ученик в 5. клас. Той участва в множество конкурси в различни области и печели много награди. Той отново беше поздравен от г-жа Христова за своя талант и отличното си представяне.

Честито на Калоян! Гордеем се с него!

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