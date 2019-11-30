Прекъсване на водоподаването кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 5

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 30.11.2019- Събота до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в кв. "Комлука".

При възможност водоснабдяването ще е възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.