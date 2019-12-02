Прекъсване на водоподаването в кв. Надежда

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Днес 02.12 2019 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Надежда от 06.00.ч. до отстраняване на повредата. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.