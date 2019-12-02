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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

02 декември 2019 17:50, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 16 минути, брой четения: 18
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Уведомяваме нашите клиенти от бл.54 на ж.к."Стоян Заимов", че от 17:00ч. на 02.12.2019г. до 11:00ч. на 04.12.2019г. няма да имат топлоподаване, поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа.

 

Ръководството на дружеството се извинява за неудобството.

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