Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 16 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 18

Уведомяваме нашите клиенти от бл.54 на ж.к."Стоян Заимов", че от 17:00ч. на 02.12.2019г. до 11:00ч. на 04.12.2019г. няма да имат топлоподаване, поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа.

Ръководството на дружеството се извинява за неудобството.