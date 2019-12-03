Първи сняг в планинската част на община Сливен

Община Сливен преди 12 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 10

Първият сняг за тази година е завалял в планинската част на община Сливен, съобщи Снежана Кънева – началник-отдел "Сигурност и управление при кризи". Образуваната снежна покривка е около един сантиметър и няма заледявания. Пътищата са проходими, но водачите на автомобили е необходимо да шофират внимателно и да се съобразяват с метеорологичната прогноза през зимата.

03.12.2019 г.