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Нови униформи!

04 декември 2019 12:48, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 72

Уважаеми родители, представяме на вниманието Ви новите униформи, които ОУ "Панайот Хитов" въвежда. От 5.12.2019 г. всеки от вас може да посети книжарница "Смехорани" и да закупи ученическата униформа.

Адрес на книжарница "Смехорани" - кв. "Българка" 62.

В прикачените файлове може да видите моделите и ценоразпис.

Файлове

Снимка униформи [659KB]

Portable Document Format File

Цени униформи [129KB]

Portable Document Format File

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