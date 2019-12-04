Нови униформи!

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 72 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 72

Уважаеми родители, представяме на вниманието Ви новите униформи, които ОУ "Панайот Хитов" въвежда. От 5.12.2019 г. всеки от вас може да посети книжарница "Смехорани" и да закупи ученическата униформа.

Адрес на книжарница "Смехорани" - кв. "Българка" 62.

В прикачените файлове може да видите моделите и ценоразпис.

Файлове

Снимка униформи [659KB] Portable Document Format File