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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Златен медалист от XXVIII МТ „Черноризец Храбър”

04 декември 2019 12:52, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 62
Стефания Андонова

За пореден път Стефания Андонова от IV А клас е златен медалист от XXVIII МТ „Черноризец Храбър”, Сливен - 1.11.2019 г. Наградите бяха връчени на 18.11.2019 г. в РУО Сливен.

Пожелаваме още много успехи на младата математичка!

Снимки

Стефания Андонова
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