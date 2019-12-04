Златен медалист от XXVIII МТ „Черноризец Храбър”

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

За пореден път Стефания Андонова от IV А клас е златен медалист от XXVIII МТ „Черноризец Храбър”, Сливен - 1.11.2019 г. Наградите бяха връчени на 18.11.2019 г. в РУО Сливен.

Пожелаваме още много успехи на младата математичка!

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